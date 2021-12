Bortuzzo, dalla Cassazione ok all'Appello bis: verso una nuova riduzione di pena per i due imputati? (Di martedì 14 dicembre 2021) Si apre la strada per un possibile altro sconto di pena, il terzo, in favore dei due giovani di Aprilia (Roma), Daniel Bazzano di 26 anni e Lorenzo Marinelli di 27, con precedenti di spaccio e rapina, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) Si apre la strada per un possibile altro sconto di, il terzo, in favore dei due giovani di Aprilia (Roma), Daniel Bazzano di 26 anni e Lorenzo Marinelli di 27, con precedenti di spaccio e rapina, ...

