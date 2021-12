Un altro Natale con attacchi al presepe: spezzate le teste dei pastori in piazza a Grosseto (video) (Di lunedì 13 dicembre 2021) teste spezzate, tracce di sangue sui pastori per effetto della colluttazione tra un vigilante e dei vandali scatenati contro il presepe sistemato in piazza Dante, a Grosseto. Un video mostra la devastazione compiuta, un video a circuito chiuso potrebbe aiutare a individuare i responsabili del gesto. L’attacco al presepe natalizio è avvenuto la notte, ad opera, forse, di giovinastri ubriachi in libera uscita. “Chi l’ha fatto come minimo deve beccarsi una bella sberla”, ha detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. “Così non va bene, ho già segnalato: verificheremo chi sia stato a compiere questo atto ridicolo, vergognoso, nefando, inutile in un momento in cui si sta cercando di ripartire; ma se qualcuno sapesse qualcosa mi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021), tracce di sangue suiper effetto della colluttazione tra un vigilante e dei vandali scatenati contro ilsistemato inDante, a. Unmostra la devastazione compiuta, una circuito chiuso potrebbe aiutare a individuare i responsabili del gesto. L’attacco alnatalizio è avvenuto la notte, ad opera, forse, di giovinastri ubriachi in libera uscita. “Chi l’ha fatto come minimo deve beccarsi una bella sberla”, ha detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. “Così non va bene, ho già segnalato: verificheremo chi sia stato a compiere questo atto ridicolo, vergognoso, nefando, inutile in un momento in cui si sta cercando di ripartire; ma se qualcuno sapesse qualcosa mi ...

