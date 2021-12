Sorteggio Champions | l’Inter ironizza sui social | “Vendesi guida turistica per Amsterdam”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) La ripetizione deldiLeague ha fatto storcere il naso a molte squadre. Tra queste, che da un potenziale doppio confronto con l’Ajax si è ritrovato a dover sfidare il Liverpool di Klopp. I nerazzurri, per sdrammatizzare, hanno pubblicato un post ironico su Twitter: “per, no perditempo“. https://twitter.com/Inter en/status/1470389944753565696 SportFace.

Caos a Nyon durante il sorteggio di Champions League per gli ottavi di finale: per un errore del software che indica quali palline inserire ...Per l'Inter è stato il sorteggio più duro che potesse esserci. Per il Liverpool non certo il migliore tra quelli possibili. Sicuramente, però, una partita "degna di un ottavo di finale di Champions ...