Sorteggio Champions invalidato | quello nuovo beffa l’Inter | pesca il Liverpool Juve col Villareal

Advertising

Inter : ?? | #UCL Sorteggio nullo: verrà ripetuto alle 15:00 ?? - Eurosport_IT : 'A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posso… - juventusfc : Ci siamo! Si inizia! ?? - AttilaAzureRive : RT @FBiasin: NUOVO SORTEGGIO OTTAVI DI #CHAMPIONS ALLE 15. Con la signorina Silvani queste cose non capitavano. - paolosium : RT @seaofire: far ripetere il sorteggio dopo aver evitato le tre squadre peggiori a 10 anni dagli ultimi ottavi di Champions è la cosa più… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggio Champions

...meglio per i nerazzurri nel primocon l'Ajax. In questo quadro, decisamente affascinante il confronto tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il PSG . OTTAVI DI FINALE DILEAGUE ......Benfica - Ajax Chelsea - Lilla Atletico Madrid - Manchester United Villarreal - Juventus Inter - Liverpool Paris SG - Real Madrid Social e tifosi scatenati contro la Uefa per il'...Quando la Uefa ha annunciato l'annullamento del primo sorteggio degli ottavi di Champions League per il clamoroso doppio errore, i tifosi dell'Inter hanno iniziato a temere il peggio: 'addio Ajax, ...Giorgio Marchetti, segretario generale UEFA, ha spiegato il motivo del pasticcio che ha portato alla ripetazione del sorteggio, precisando che "A causa di un errore del software le squadre inserite ne ...