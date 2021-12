Serie A, Vlahovic ora in quota favorito per il titolo di capocannoniere (Di lunedì 13 dicembre 2021) Continua l’incredibile stagione di Dusan Vlahovic che grazie ai due gol segnati contro la Salernitana arriva a quota 15 reti in campionato. La doppietta contro i campani permette al centravanti serbo di staccare Ciro Immobile, a secco nella sconfitta laziale a Sassuolo, in vetta alla classifica capocannonieri, diventando per gli esperti di Stanleybet.it il favorito numero uno per salire a fine anno sul trono dei bomber. La vittoria finale dell’attaccante viola si gioca a 2,25 contro il 3 del capitano biancoceleste. Più indietro, secondo i bookie, Giovanni Simeone, proposto a 7,50, arrivato a 12 gol dopo il timbro nel match dell’Atalanta, stessa quota di Duvan Zapata, a secco nel match contro la squadra di Tudor e Lautaro Martinez, autore di una doppietta nella netta vittoria interista contro il Cagliari. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Continua l’incredibile stagione di Dusanche grazie ai due gol segnati contro la Salernitana arriva a15 reti in campionato. La doppietta contro i campani permette al centravanti serbo di staccare Ciro Immobile, a secco nella sconfitta laziale a Sassuolo, in vetta alla classifica capocannonieri, diventando per gli esperti di Stanleybet.it ilnumero uno per salire a fine anno sul trono dei bomber. La vittoria finale dell’attaccante viola si gioca a 2,25 contro il 3 del capitano biancoceleste. Più indietro, secondo i bookie, Giovanni Simeone, proposto a 7,50, arrivato a 12 gol dopo il timbro nel match dell’Atalanta, stessadi Duvan Zapata, a secco nel match contro la squadra di Tudor e Lautaro Martinez, autore di una doppietta nella netta vittoria interista contro il Cagliari.

OptaPaolo : 31 - Dusan #Vlahovic è diventato solamente il terzo giocatore negli ultimi 60 anni a realizzare più di 30 gol in Se… - OptaPaolo : 15 - Dusan #Vlahovic (21 anni e 318 giorni) è il più giovane giocatore ad aver segnato almeno 15 gol nelle prime 17… - CB_Ignoranza : Le ultime 5 partite di Vlahovic: ?? vs Milan ? vs Empoli ? vs Sampdoria ? vs Bologna ?? vs Salernitana. Vola…