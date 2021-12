Quirinale | Salvini avvia contatti tra i leader con telefonata a Berlusconi**

Advertising

fattoquotidiano : RENZI PRONO ALLA DESTRA “Il Quirinale è cosa loro” [di Giacomo Salvini] - NicolaPorro : ?? Le dosi che mancano, l’appello di Salvini per il Quirinale e il caro bollette anche sull’acqua. Questo e altro ne… - fattoquotidiano : Alla chiusura di Atreju la leader FdI fa l’identikit del futuro presidente. E si candida alla guida del centrodestr… - O_Oli : RT @BADU____: Quirinale, Salvini: 'Berlusconi un candidato vero, sarà il nostro regalo di Natale agli italiani'. Giuro, va bene anche uno d… - Sulserio1 : RT @M49liberorso: Quirinale, Salvini: 'Berlusconi un candidato vero, sarà il nostro regalo di Natale agli italiani'. Non ti disturbare, è c… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Salvini

...della Legain conferenza stampa. Poi insiste contro il caro - bollette: "Occorre uno sforzo in più per ridurre il costo", serve "avere più coraggio e trovare altri soldi". E sul..."ancora non mi ha chiamato ma io stesso ho auspicato un confronto con i leader quando sarà il momento. Adesso approviamoi la manovra". Lo ha detto il lleader dei M5s Giuseppe Conte dopo l'...(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Salvini 'ancora non mi ha chiamato ma io stesso ho auspicato un confronto con i leader quando sarà il momento.ROMA (ITALPRESS) – Ridurre il costo di luce e gas, riduzione della dipendenza energetica da altri paesi, nucleare di nuova generazione. Sono le proposte della Lega, in tema energetico e di sostenibili ...