Proroga dell’emergenza: Salvini, “Aspettiamo i dati” (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – Sulla Proroga dello stato d’emergenza “Aspettiamo i dati, siamo al 13 dicembre e Aspettiamo di confrontarci con sindaci e governatori. Non do giudizi a priori ma io sono assolutamente fiducioso e ottimista”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), in conferenza stampa a proposito della possibile Proroga dello stato d’emergenza, che attualmente scadrebbe il prossimo 31 dicembre. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – Sulladello stato d’emergenza “, siamo al 13 dicembre edi confrontarci con sindaci e governatori. Non do giudizi a priori ma io sono assolutamente fiducioso e ottimista”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo(foto), in conferenza stampa a proposito della possibiledello stato d’emergenza, che attualmente scadrebbe il prossimo 31 dicembre. L'articolo L'Opinionista.

