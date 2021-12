Morte di Emanuele Sabatino: secondo gli investigatori è suicidio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il funerale di Emanuele Sabatino, in arte Ema Motorsport, si terranno oggi, lunedì 13 dicembre alle ore 11.00. Continuano le indagini riguardo la sua Morte inaspettata: secondo gli investigatori si tratta di suicidio. Emanuele Sabatino, meccanico e youtuber noto come Ema Motorsport, è stato trovato privo di vita giovedì 9 dicembre nella sua officina di Broni (in provincia di Pavia), all’età di 45 anni. (screenshot video)secondo gli investigatori si tratta di suicidio ed ora si stanno domandando cosa abbia potuto spingerlo a compiere un tale gesto di disperazione. Prima di togliersi la vita, Emanuele non ha lasciato nessun biglietto di addio. Emanuele ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il funerale di, in arte Ema Motorsport, si terranno oggi, lunedì 13 dicembre alle ore 11.00. Continuano le indagini riguardo la suainaspettata:glisi tratta di, meccanico e youtuber noto come Ema Motorsport, è stato trovato privo di vita giovedì 9 dicembre nella sua officina di Broni (in provincia di Pavia), all’età di 45 anni. (screenshot video)glisi tratta died ora si stanno domandando cosa abbia potuto spingerlo a compiere un tale gesto di disperazione. Prima di togliersi la vita,non ha lasciato nessun biglietto di addio....

Advertising

GiannettiMarco : RT @fanpage: #EmaMotorsport, tante persone per tributare l'ultimo saluto a Emanuele, morto suicida - fanpage : #EmaMotorsport, tante persone per tributare l'ultimo saluto a Emanuele, morto suicida - infoitinterno : La morte a Pavia di Emanuele Sabatino, il «meccanico di Youtube»: il suo ultimo video - 69Massy : Per chi lo seguiva, io sono sconvolto, non ho parole! RIP Emanuele ???? Chi è Emanuele Sabatino, malattia e vera cau… - ReportMotori : Emanuele Sabatino: morto il meccanico più famoso del web su -