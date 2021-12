Maria De Filippi distrutta dal dolore | “Grave lutto | era come uno di famiglia”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Una tragica notizia ha scosso la grande famiglia di Uomini e Donne e tutti gli appassionati del programma di Maria De Filippi: è morto all'età di 29 anni Nicolas Lorenzo Vona. Il ragazzo di Arpino, che faceva parte dello staff tecnico di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, ha perso il controllo della sua macchina finendo fuori strada. La Mini dopo essersi ribaltata ha proiettato il corpo fuori dall'abitacolo. Il giovane tecnico di Uomini e Donne stava percorrendo la Provinciale che collega la città di Cicierone a Fontana Liri. Al momento non si esclude nessuna pista: dal malore improvviso a un animale che avrebbe potuto attraversare la strada proprio in quel momento. La Polizia stradale di Frosinone è a lavoro sul posto per capire cosa sia successo veramente.