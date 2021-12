Le teorie del complotto sul No vax pentito Marco Marchesin, spacciato per «attore dei poteri forti» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Marco Marchesin è il nome del No vax pentito che dal letto dell’ospedale di Piacenza, ricoverato per Covid con il casco per l’ossigeno addosso, ha pubblicato un video sui social lanciando il seguente invito: «Vaccinatevi! Ho sbagliato! Non fatevi uccidere dalla malattia». Diventato ormai un volto noto, è partita la controffensiva negazionista della Covid che lo ha associato a un ex paziente dell’Ospedale Amedeo di Savoia, ritratto in un servizio de La vita in diretta (Rai) del 2020, e a un ex cestista di Spilimbergo (Pordenone) che in passato aveva lavorato per AstraZeneca. Quest’ultimo, però, è morto nel 2017. Per chi ha fretta Marco Marchesin viene associato senza alcuna prova, se non quella di una presunta somiglianza, a un paziente ripreso in un servizio Rai già oggetto di ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021)è il nome del No vaxche dal letto dell’ospedale di Piacenza, ricoverato per Covid con il casco per l’ossigeno addosso, ha pubblicato un video sui social lanciando il seguente invito: «Vaccinatevi! Ho sbagliato! Non fatevi uccidere dalla malattia». Diventato ormai un volto noto, è partita la controffensiva negazionista della Covid che lo ha associato a un ex paziente dell’Ospedale Amedeo di Savoia, ritratto in un servizio de La vita in diretta (Rai) del 2020, e a un ex cestista di Spilimbergo (Pordenone) che in passato aveva lavorato per AstraZeneca. Quest’ultimo, però, è morto nel 2017. Per chi ha frettaviene associato senza alcuna prova, se non quella di una presunta somiglianza, a un paziente ripreso in un servizio Rai già oggetto di ...

