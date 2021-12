GF Vip: Soleil bacia con passione Alex e poi lo gela: «Lo senti questo? E’ falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me» – Video (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex e Soleil Svolta nella soap opera che, da settimane, fa divertire per la sua teatralità e storcere il naso a molti telespettatori del Grande Fratello Vip. Appena Alex Belli le ha comunicato la sua volontà di abbandonare il gioco, per ritornare alla sua vita di prima e “riprendere in mano la donna che ama“, Soleil Sorge ha deciso di vendicarsi dell’attore, che le aveva promesso (a suo dire) di rimanere in seguito alla sceneggiata di sabato, ed ha messo su un vero e proprio spettacolo degno della (peggior) parodia di The Lady. Dopo aver comunicato ai suoi compagni di avere finalmente aperto gli occhi sull’ipotetica recita e di essersi resa conto delle prese in giro dell’uomo – guarda caso dopo che ha potuto parlare al telefono con sua madre – Soleil ha sorpreso Alex e, di fronte ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 dicembre 2021)Svolta nella soap opera che, da settimane, fa divertire per la sua teatralità e storcere il naso a molti telespettatori del Grande Fratello Vip. AppenaBelli le ha comunicato la sua volontà di abbandonare il gioco, per ritornare alla sua vita di prima e “riprendere in mano la donna che ama“,Sorge ha deciso di vendicarsi dell’attore, che le aveva promesso (a suo dire) di rimanere in seguito alla sceneggiata di sabato, ed ha messo su un vero e proprio spettacolo degno della (peggior) parodia di The Lady. Dopo aver comunicato ai suoi compagni di avere finalmente aperto gli occhi sull’ipotetica recita e di essersi resa conto delle prese in giro dell’uomo – guarda caso dopo che ha potuto parlare al telefono con sua madre –ha sorpresoe, di fronte ...

