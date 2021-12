Gf Vip: E’ Finita tra Soleil e Alex Belli! Lo Scontro Infuocato Fa Tremare la Casa! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alta tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore si è acceso lo Scontro tra Alex Belli e la sua amica speciale Soleil Sorge. Pare che questa volta la 27enne italo americana voglia prendere definitivamente le distanze dall’attore, accusato di essere falso e di averla presa in giro. L’amicizia artistica o speciale che dir si voglia, pare essere giunta al capolinea. Per Alex potrebbero esserci nuovi grattacapi da risolvere nelle prossime ore, visto che ci sono novità anche in merito a Delia Duran. Ecco tutto quello che sta succedendo! Alex Belli e Soleil: è Scontro nella casa del Gf Vip Nuova furibonda lite nella Casa di Cinecittà. Protagonisti questa volta, Alex Belli e Soleil Sorge. Tutto è avvenuto poche ore fa e il ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alta tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore si è acceso lotraBelli e la sua amica specialeSorge. Pare che questa volta la 27enne italo americana voglia prendere definitivamente le distanze dall’attore, accusato di essere falso e di averla presa in giro. L’amicizia artistica o speciale che dir si voglia, pare essere giunta al capolinea. Perpotrebbero esserci nuovi grattacapi da risolvere nelle prossime ore, visto che ci sono novità anche in merito a Delia Duran. Ecco tutto quello che sta succedendo!Belli e: ènella casa del Gf Vip Nuova furibonda lite nella Casa di Cinecittà. Protagonisti questa volta,Belli eSorge. Tutto è avvenuto poche ore fa e il ...

