Gf Vip 6, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si dichiarano: “Ti amo!” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo tutte le titubanze iniziali, Manuel Bortuzzo sembra essere davvero intenzionato a costruire qualcosa di importante e serio con Lulù Selassié. Questo, quantomeno, lo lasciano presagire le parole spese nei confronti della principessa etiope nelle ultime ore e riportate dai colleghi di Biccy.it. Abbiamo impiegato tanto tempo per comprenderci davvero. Adesso però ci rispettiamo a vicenda e siamo sereni insieme. La cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui con me adesso. Forse se ti fossi stato più vicino in alcuni tuoi momenti di debolezza, non avresti avuto i tuoi crolli, quindi mi pento. Se fossi stato vicino a te non penso che avresti avuto quelle reazioni con Maria. Sappi che appena uscirai ti sequestrerò. Vabbè, all’inizio ti lascio un po’ per gli amici e anche per la tua famiglia, poi però sarai ... Leggi su isaechia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo tutte le titubanze iniziali,sembra essere davvero intenzionato a costruire qualcosa di importante e serio con. Questo, quantomeno, lo lasciano presagire le parole spese nei confronti della principessa etiope nelle ultime ore e riportate dai colleghi di Biccy.it. Abbiamo impiegato tanto tempo per comprenderci davvero. Adesso però ci rispettiamo a vicenda e siamo sereni insieme. La cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui con me adesso. Forse se ti fossi stato più vicino in alcuni tuoi momenti di debolezza, non avresti avuto i tuoi crolli, quindi mi pento. Se fossi stato vicino a te non penso che avresti avuto quelle reazioni con Maria. Sappi che appena uscirai ti sequestrerò. Vabbè, all’inizio ti lascio un po’ per gli amici e anche per la tua famiglia, poi però sarai ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si dichiarano: “Ti amo!” Il nuotatore e la principessa si sono lasciati… - odalysio : RT @fanpage: GF VIP - Alex Belli non si controlla più! Senza freni con Soleil, le ha strizzato i capezzoli in un momento in cui appariva c… - fanpage : GF VIP - Alex Belli non si controlla più! Senza freni con Soleil, le ha strizzato i capezzoli in un momento in cui… - zazoomblog : Principessa Lulù solo ora si viene a sapere: l’ex è un Vip famosissimo che conosciamo tutti! Fan senza parole -… - infoitcultura : 'Ti amo', tenera dichiarazione d’amore di Manuel e Lulù al GF Vip - Video -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo, a sorpresa, si dichiara a Lulù: "Ti amo piccola" Non ci sono più dubbi ormai. Dopo tre mesi dall'inizio dell'avventura televisiva al Grande Fratello Vip , tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è nato finalmente l'amore . Quello tra i due ragazzi è stato un rapporto molto travagliato caratterizzato da tanti alti e bassi ma, negli ultimi giorni, ...

Soleil e il GF Vip, le donne si ribellano contro il programma: 'Perché la trattano diversamente? La devono fermare' Leggi anche > Grande Fratello Vip, tutte contro Soleil Secondo Valeria Marini, Jessica Selassié, ... Soleil non si scusa e a loro va bene, però Lulù si è dovuta alzare a fare le scuse pubbliche. Ragazze ...

Manuel Bortuzzo sorprende tutti nuovamente passione con Lul baci incandescenti al GF Vip Gossip News Non ci sono più dubbi ormai. Dopo tre mesi dall'inizio dell'avventura televisiva al Grande Fratello, tra Manuel Bortuzzo eSelassié è nato finalmente l'amore . Quello tra i due ragazzi è stato un rapporto molto travagliato caratterizzato da tanti alti e bassi ma, negli ultimi giorni, ...Leggi anche > Grande Fratello, tutte contro Soleil Secondo Valeria Marini, Jessica Selassié, ... Soleil non si scusa e a loro va bene, peròsi è dovuta alzare a fare le scuse pubbliche. Ragazze ...