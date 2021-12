F1, Hamilton non ci sta: “Hanno manipolato il Gp di Abu Dhabi” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sicuramente il finale del Mondiale di F1 sarà destinato ad entrare nella storia, sia per la spettacolarità, che per le polemiche. Lo stesso sconfitto di questa sfida, Lewis Hamilton si è espresso con parole molto forti, lasciandosi andare in un team radio dove accusa la FIA: “Questo è stato manipolato, man”. Le sue parole dopo il sorpasso subito a curva 5 nell’ultimo giro. La Mercedes intanto, dopo il doppio rigetto dei ricorsi dopo la gara, ha manifestato l’intenzione di fare ulteriore appello e non è detto che non si vada per tribunali. Ma è una questione, ormai, burocratica. Che niente ha a che fare con il riconoscimento dei meriti in pista. Da segnalare però come lo stesso Verstappen abbia ammesso che la FIA potrebbe aver cambiato le regole in corsa: “Sempre dopo cose del genere, guardi cosa si può fare o cosa si sarebbe dovuto fare. È lo stesso ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sicuramente il finale del Mondiale di F1 sarà destinato ad entrare nella storia, sia per la spettacolarità, che per le polemiche. Lo stesso sconfitto di questa sfida, Lewissi è espresso con parole molto forti, lasciandosi andare in un team radio dove accusa la FIA: “Questo è stato, man”. Le sue parole dopo il sorpasso subito a curva 5 nell’ultimo giro. La Mercedes intanto, dopo il doppio rigetto dei ricorsi dopo la gara, ha manifestato l’intenzione di fare ulteriore appello e non è detto che non si vada per tribunali. Ma è una questione, ormai, burocratica. Che niente ha a che fare con il riconoscimento dei meriti in pista. Da segnalare però come lo stesso Verstappen abbia ammesso che la FIA potrebbe aver cambiato le regole in corsa: “Sempre dopo cose del genere, guardi cosa si può fare o cosa si sarebbe dovuto fare. È lo stesso ...

