Draghi non media: nessuna convocazione dei sindacati prima dello sciopero di giovedì (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Cisl specifica i suoi distinguo: 'Radicalizzare lo scontro rischia di isolare il mondo del lavoro' dice il segretario Sbarra. Il 18 dicembre in piazza per valorizzare i risultati della ...

elio_vito : Draghi col 90% procede a colpi di fiducia (questa settimana 2), ci sono stati oltre 100 cambi di casacca, i Sindaca… - fattoquotidiano : ROBIN HOOD | Italia viva e destre non vogliono intaccare i grandi patrimoni. Così il governo tenta di attutire il c… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Ho letto che avremmo tolto 200 milioni dalle disabilità ad altre cose, non è così: la somma rimane nell'am… - apsassano : RT @AlvisiConci: Due quotidiani hanno scritto che abbiamo tolto 200 milioni alle disabilità. Non è vero è falso. Lo sdeng di Draghi al Fals… - RijkM73 : @GiorgiaMeloni no giorgé, a Draghi dell'immigrazione clandestina non gliene fotte un cazzo, anche perché è un probl… -