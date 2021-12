Dl Fisco, Governo pone fiducia alla Camera. Voto domani alle 18 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si voterà a partire dalle 18.05 di domani sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto fiscale alla Camera. Lo ha deciso la riunione dei capigruppo, precisando che le dichiarazioni di Voto inizieranno alle 16.20. domani sera è probabile una nuova capigruppo per definire il resto del calendario dei prossimi giorni. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si voterà a partire d18.05 disulla questione diposta dalsul decreto fiscale. Lo ha deciso la riunione dei capigruppo, precisando che le dichiarazioni diinizieranno16.20.sera è probabile una nuova capigruppo per definire il resto del calendario dei prossimi giorni.

Advertising

ItaliaViva : L'accordo trovato su fisco e pensioni dimostra che i Sindacati sono stati ascoltati. Il governo però ha il dovere d… - Agenzia_Ansa : Landini: Draghi ha tentato mediazione, bloccato dai partiti. Sulla riforma fisco il premier 'è stato messo in minor… - il_piccolo : Dl fisco, il governo pone la fiducia: domani il voto alle 18 - messveneto : Dl fisco, il governo pone la fiducia: domani il voto alle 18: Come previsto il ministro per i rapporti con il Parla… - AdeBertoldi : RT @iISud24: Fisco, @AdeBertoldi (FdI): «Governo mantenga impegno su rottamazione ter e saldo e stralcio» #13dicembre #fisco #fdi #fratel… -