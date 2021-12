Borse trapuntate | i modelli più belli sui quali investire non solo Chanel

Leggi su diredonna

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Da portare a mano, nel formato di una comoda hand bag, oppure a spalla grazie a tracolle a catene per una dose di comfort extra: lenon sono soltanto le it-bag del momento, ma un accessorio intramontabile da portare sempre con sé. In pelle martellata, con trama matelassé o in tessuti morbidi come il velluto e il nylon, leconquistano nonper la loro praticità ma soprattutto per la raffinatezza che le ha rese un accessorio cult. Tratto distintivo delleè proprio la tracolla removibile che soddisfa l’esigenza di praticità, richiesta per i look da tutti i giorni così come nelle occasioni più eleganti. Per quanto riguarda i formati si lascia spazio alla varietà di misure: dalle mini bag da portare a spalla dotate di ...