Amatissimo concorrente si ritira dal GF Vip | “Ha ricevuto una telefonata particolare”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amatissimo concorrente

Inews24

'Se tu hai paura di me, mi odi', ha detto unaad un gruppo di suo amiche, riferendosi ... È proprio in questo preciso momento che l'exvolto di Non è la Rai si è lasciata andare a ...... l'attore che nella casa del reality ci fa tanto ridere. Abbiamo conosciuto Davide grazie alle famose serie che l'hanno visto nel cast, ma adesso, il, si sta dedicando a ben ...Al Gf Vip Giucas Casella è stato vittima di uno scherzo: Alfonso Signorini gli ha fatto credere che la sua casa fosse stata occupata.Molte voci racconterebbero di un nuovo ritorno sul piccolo schermo di Vera Gemma. Sarà lei a varcare la porta rossa la prossima .... Secondo quanto si legge sul sito, sarebbe quasi fatte per l'attrice ...