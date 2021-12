Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2021 ore 08:30 (Di domenica 12 dicembre 2021) Viabilità DEL 12 DICEMBRE 2021 ORE 8.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON CI SONO NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DLELA Regione. TRA POCO, INOLTRE, ALLE ORE 9.00 SCATTERÀ IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA. UN ULTERIORE PROVVEDIMENTO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI. RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER IL VENTO FORTE SEGNALATO SULL’A12 Roma-TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO E QUELLO PER CIVITAVECCHIA SUD. IN QUESTA DOMENICA SONO TANTE LE INIZIATIVE LEGATE AL NATALE, NUMEROSI INFATTI GLI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 dicembre 2021)DEL 12 DICEMBREORE 8.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DLELA. TRA POCO, INOLTRE, ALLE ORE 9.00 SCATTERÀ IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA. UN ULTERIORE PROVVEDIMENTO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI. RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER IL VENTO FORTE SEGNALATO SULL’A12-TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA-FIUMICINO E QUELLO PER CIVITAVECCHIA SUD. IN QUESTA DOMENICA SONO TANTE LE INIZIATIVE LEGATE AL NATALE, NUMEROSI INFATTI GLI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Alta Tuscia, dal Ministero Infrastrutture 5,3 milioni per le strade di 19 comuni di Simone Lupino VITERBO - Oltre cinque milioni di euro per migliorare la viabilità in 19 comuni della provincia di Viterbo: Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, ...interna Monti Simbruini tra Roma ...

Addio alle '5 Torri', in piazza Brescia spunta un villaggio verde: ecco la nuova variante VARIANTE L'intervento verrà realizzato lungo l'asse di via Roma destra e verso via Nausicaa. ... soprattutto per quanto riguarda la possibilità di risolvere i problemi legati alla viabilità della zona, ...

