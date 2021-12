Tritovagliatore a Ostia, è polemica. Ieva: “Il centrosinistra muto” (Di domenica 12 dicembre 2021) Ostia – “Il Tritovagliatore è entrato in funzione nella sede Ama Romagnoli 2 solo nei periodi di maggior produzione dei rifiuti, che coincidono quasi sempre con le festività, trattando esclusivamente quelli del Municipio Roma X”. Lo dichiara Alessandro Ieva, capogruppo Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X. “In sostanza è un ‘frullatore’ che trita la frazione indifferenziata in parti più grandi e più piccole e recupera i metalli, questo per 200-300 tonnellate giornaliere e per pochi giorni continuativi. Per quattro anni i cittadini hanno subito terrorismo mediatico da parte del centrosinistra e del centrodestra che parlavano di “bomba ecologica”, “discarica”, descrivendo il nostro municipio come “la pattumiera di Roma”. “Oggi si torna a parlare dell’attivazione del Tritovagliatore, a governare non è ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 dicembre 2021)– “Ilè entrato in funzione nella sede Ama Romagnoli 2 solo nei periodi di maggior produzione dei rifiuti, che coincidono quasi sempre con le festività, trattando esclusivamente quelli del Municipio Roma X”. Lo dichiara Alessandro, capogruppo Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X. “In sostanza è un ‘frullatore’ che trita la frazione indifferenziata in parti più grandi e più piccole e recupera i metalli, questo per 200-300 tonnellate giornaliere e per pochi giorni continuativi. Per quattro anni i cittadini hanno subito terrorismo mediatico da parte dele del centrodestra che parlavano di “bomba ecologica”, “discarica”, descrivendo il nostro municipio come “la pattumiera di Roma”. “Oggi si torna a parlare dell’attivazione del, a governare non è ...

