SSC Napoli, i 20 convocati di Spalletti: confermati i rientri di tre azzurri (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la gara con l’Empoli, in programma stasera 12 dicembre alle ore 18, valida per la 17ª giornata di Serie A. Luciano Spalletti porta con sé 20 azzurri e, come già annunciato durante la sua intervista, potrà godere di tre big appena rientrati, ovvero Anguissa, Lozano e il capitano Insigne. Tutti e tre, probabilmente, partiranno comunque dalla panchina, non godendo del 100% della condizione fisica. Di seguito, l’elenco competo dei convocati in un tweet ufficiale. I convocati di #NapoliEmpoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xvXRhCxff7— Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 12, 2021 Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilha diramato la lista deiper la gara con l’Empoli, in programma stasera 12 dicembre alle ore 18, valida per la 17ª giornata di Serie A. Lucianoporta con sé 20e, come già annunciato durante la sua intervista, potrà godere di tre big appena rientrati, ovvero Anguissa, Lozano e il capitano Insigne. Tutti e tre, probabilmente, partiranno comunque dalla panchina, non godendo del 100% della condizione fisica. Di seguito, l’elenco competo deiin un tweet ufficiale. Idi #Empoli #ForzaSempre pic.twitter.com/xvXRhCxff7— Official SSC(@ssc) December 12, 2021

Advertising

F9_Futbol : Today's #SerieA matches ? 11:30 AM ?? Torino FC v Bologna FC 1909 ? 02:00 PM ?? Hellas Verona FC v Atalanta BC ?… - 6dimattina_ : Buona domenica solo a ssc Napoli e i miei mutuals - CurrentJimmy_ : RT @ruotebucate: Vi spiego cosa accadrà il 19 Dicembre: -vittoria Milan: insulterò tutti i dipendenti della SSC Napoli perché il quarto po… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CURIOSITA' - Calendario SSC Napoli 2022: Coming Soon, alcune immagini dal backstage - Walter82188132 : @ruotebucate Pareggio: insulterò tutti i giocatori della SSC Napoli per aver pareggiato con una squadra mediocre come la Riomma (fixed) -