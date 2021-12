Sci alpino, Alex Vinatzer a soli 12 centesimi da Clement Noel nella prima manche dello slalom in Val d’Isere (Di domenica 12 dicembre 2021) Inizia bene per l’Italia il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino. Il padrone di casa Clement Noel chiude al comando la prima manche dello slalom di Val d’Isere precedendo uno straordinario Alex Vinatzer. L’azzurro, non al top a causa di un leggero fastidio alla caviglia, sprigiona tutti i cavalli sulla Face de Bellevarde e stampa un super tempo (+0”12 da Noel) che lo proietta nelle zone caldissime della classifica, in piena lotta per la vittoria. A +0”17 troviamo il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, bravo a sfruttare il pettorale 1 e la pista intonsa. Dietro di lui il soprendente elvetico Tanguy Nef (+0”41), il terzo posto di ieri Manuel Feller (Austria) staccato di +0”46 e l’altro francese Victor ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Inizia bene per l’Italia il weekend di Coppa del Mondo di sci. Il padrone di casachiude al comando ladi Valprecedendo uno straordinario. L’azzurro, non al top a causa di un leggero fastidio alla caviglia, sprigiona tutti i cavalli sulla Face de Bellevarde e stampa un super tempo (+0”12 da) che lo proietta nelle zone caldissime della classifica, in piena lotta per la vittoria. A +0”17 troviamo il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, bravo a sfruttare il pettorale 1 e la pista intonsa. Dietro di lui il soprendente elvetico Tanguy Nef (+0”41), il terzo posto di ieri Manuel Feller (Austria) staccato di +0”46 e l’altro francese Victor ...

