Pallamano femminile, Mondiali 2021: Danimarca e Spagna in testa ai gruppo 3 e 4 del Main Round (Di domenica 12 dicembre 2021) Nuova giornata di azione per quanto riguarda il Mondiale femminile di Pallamano, torneo che si appresta per entrare nella settimana decisiva. Altre sei partite sono andate in scena quest’oggi, rispettivamente valide per il ‘gruppo 3 e gruppo 4’. Iniziamo con il primo girone citato che ha premiato questo pomeriggio l’Ungheria e la Repubblica Ceca. Le ungheresi hanno primeggiato per 35 a 27 sulla Corea del Sud, mentre le ceche si sono imposte per 24 a 21 sul Congo che fino all’ultimo ha cercato di cambiare l’esito di un match che apparentemente poteva essere scontato. Giappone ed Austria hanno festeggiato questo pomeriggio nel ‘gruppo 4’. Le asiatiche hanno battuto per 31 a 27 il Giappone, mentre le austriache hanno dovuto resistere ai repentini attacchi della Croazia che ha perso per 23 a 27. Le due ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Nuova giornata di azione per quanto riguarda il Mondialedi, torneo che si appresta per entrare nella settimana decisiva. Altre sei partite sono andate in scena quest’oggi, rispettivamente valide per il ‘3 e4’. Iniziamo con il primo girone citato che ha premiato questo pomeriggio l’Ungheria e la Repubblica Ceca. Le ungheresi hanno primeggiato per 35 a 27 sulla Corea del Sud, mentre le ceche si sono imposte per 24 a 21 sul Congo che fino all’ultimo ha cercato di cambiare l’esito di un match che apparentemente poteva essere scontato. Giappone ed Austria hanno festeggiato questo pomeriggio nel ‘4’. Le asiatiche hanno battuto per 31 a 27 il Giappone, mentre le austriache hanno dovuto resistere ai repentini attacchi della Croazia che ha perso per 23 a 27. Le due ...

