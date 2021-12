Napoli, tanti recuperi per l’Empoli: chi giocherà oggi alle 18.00 (Di domenica 12 dicembre 2021) oggi pomeriggio, domenica 12 dicembre, alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta scenderanno in campo Napoli ed Empoli, match valido per la 17esima giornata di Serie A. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato le probabili formazioni della partita. Vediamo insieme le scelte dei due tecnici Luciano Spalletti e Aurelio Andreazzoli. Nelle ultime tre giornate di campionato gli azzurri sono reduci da una vittoria, un pareggio e una sconfitta (in ordine contro Lazio, Sassuolo e Atalanta), mentre i toscani provengono da due vittorie e un pareggio (contro Fiorentina, Torino e Udinese). Attualmente la squadra partenopea occupa la terza posizione in classifica a quota 36 punti, mentre gli empolesi sono 11esimi con 23 punti. Rispetto alla vittoria ... Leggi su optimagazine (Di domenica 12 dicembre 2021)pomeriggio, domenica 12 dicembre,ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta scenderanno in campoed Empoli, match valido per la 17esima giornata di Serie A. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato le probabili formazioni della partita. Vediamo insieme le scelte dei due tecnici Luciano Sptti e Aurelio Andreazzoli. Nelle ultime tre giornate di campionato gli azzurri sono reduci da una vittoria, un pareggio e una sconfitta (in ordine contro Lazio, Sassuolo e Atalanta), mentre i toscani provengono da due vittorie e un pareggio (contro Fiorentina, Torino e Udinese). Attualmente la squadra partenopea occupa la terza posizione in classifica a quota 36 punti, mentre gli empolesi sono 11esimi con 23 punti. Rispetto alla vittoria ...

Advertising

SerPippo : RT @persemprecalcio: ??? Il #Napoli recupera tanti elementi in vista della cruciale gara contro l'Empoli che sancirebbe il controsorpasso ai… - persemprecalcio : ??? Il #Napoli recupera tanti elementi in vista della cruciale gara contro l'Empoli che sancirebbe il controsorpasso… - TolliVincenzo : RT @rupertalbe: Dopo le maglie, il Napoli potrebbe essere ancora la scelta controcorrente anche x la football identity. Dopo la fuga (di ta… - nicelivingspace : @romeoagresti Ottima riflessione. Spero sul fatto che il Milan sta perdendo colpi e il Napoli ha già tanti giocatori assenti. - Marcoesp70 : Buongiorno popolo ???? Non è un bel periodo per il nostro Milan. Sicuramente paghiamo il doppio impegno disputato co… -