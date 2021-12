(Di domenica 12 dicembre 2021)vianei confronti del presidente del Consiglio, Mario. A prendere di mira il premier sono gli organizzatori del gruppo Basta Dittatura - Proteste che hanno condiviso alcuni suoi dati sensibili, come l’indirizzo di casa, nell’account. Lo apprende l’AGI da fonti del gruppo. “21il suo”, questo il senso del messaggio condiviso sulla piattaforma. Presi di mira nello stesso gruppo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Oltre ai politici leanche a diversi medici tra cui l’infettivologo Massimo Galli e il collega Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di ...

Advertising

HuffPostItalia : Minacce a Draghi su Telegram. 'Ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento' - il_piccolo : Green Pass, nuove minacce a Draghi su Telegram - messveneto : Green Pass, nuove minacce a Draghi su Telegram: Il gruppo «Basta Dittatura» confivide alcuni dati sensibili del pre… - andreatamponi : @lucianoghelfi A questo punto tra sciopero generale e minacce da più parti di ogni genere ma a Draghi chi glielo fa… - azzurraquila621 : RT @giuliogaia: @ladyonorato Draghi sta riducendo l’Italia in un Inferno, Green Pass obbligatorio per lavorare estorto con ricatti, odio, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce Draghi

La Stampa

...] Di Natale Ciappina Carabinieri Ha fatto riaprire il caso:al luogotenente Nesticò. ... il ministero minaccia 5mila lavoratori sfruttati Di Marco Palombi Usigrai controRai, sciopero dei ...... nella migliore delle ipotesi arrivano alle. I sanitari non vaccinati - prosegue il ...e il governo sono andati in una determinata direzione che favorisce lavoro e lavoratori. Posso ...Un altro Natale che arriva senza che la sorte dei prigionieri di guerra armeni detenuti nelle carceri azere si sia risolta. Sono ventisei i parlamentari italiani ( di ogni ...Minacce via Telegram al presidente del Consiglio Mario Draghi. Su "Basta Dittatura - Proteste" condivisi dati sensibili ...