Max Verstappen è campione del Mondo | ordine di arrivo e classifica GP Abu Dhabi 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 12 dicembre 2021) I risultati e l’didel GP di Abu, ultimo e decisivo appuntamento del mondiale di F1. Sul tracciato di Yas Marina, è trionfo per Maxin una gara assurda, degno finale di una stagione incredibile! Il pilota olandese vince il suo primo titolo Mondiale, superando Lewis Hamilton proprio all’ultimo giro, al termine del regime di safety car per l’incidente di Latifi! Terzo posto per uno straordinario Carlos Sainz. Le speranze persembravano essere sparite già in avvio di gara, vista la sua pessima partenza. Poi un episodio molto dubbio, con Hamilton che, per resistere al tentativo del pilota della Red Bull, taglia nettamente la chicane di curva 6. Ma l’incidente di Latifi a sei giri dal termine cambia tutto:rientra a ...