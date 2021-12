L'Agenzia nazionale per la cybersecurity ha rilevato una 'vulnerabilità grave' sulla rete Internet (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Nelle ultime 48 ore è stata registrata da diversi ricercatori di sicurezza informatica una vulnerabilità critica denominata 'Log4Shell' che affligge il modulo open source log4j di Apache Project, cuore della maggioranza delle applicazioni ospitate dai server di tutto il mondo. Lo rende noto l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ciò comporta la presenza di una vasta e diversificata superficie di attacco sulla totalità della rete Internet - si legge in una nota - "e considerando la sua semplicità di sfruttamento, anche da parte di attori non sofisticati, rende la segnalata vulnerabilità particolarmente grave". I tecnici dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in costante contatto con le omologhe ... Leggi su agi (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Nelle ultime 48 ore è stata registrata da diversi ricercatori di sicurezza informatica unacritica denominata 'Log4Shell' che affligge il modulo open source log4j di Apache Project, cuore della maggioranza delle applicazioni ospitate dai server di tutto il mondo. Lo rende noto l'per la cybersicurezza. Ciò comporta la presenza di una vasta e diversificata superficie di attaccototalità della- si legge in una nota - "e considerando la sua semplicità di sfruttamento, anche da parte di attori non sofisticati, rende la segnalataparticolarmente". I tecnici dell'per la cybersicurezza, in costante contatto con le omologhe ...

