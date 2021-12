Infortunio Dybala, calvario senza fine per la Joya: la Juve si fa domande (Di domenica 12 dicembre 2021) Dybala, calvario senza fine: rischio lesione e possibile rientro nel 2022. E la Juve inizia a farsi delle domande La Juventus si sta interrogando sulle condizioni di Dybala. Negli ultimi due anni la Joya non è riuscito ad avere continuità anche per colpa dei continui acciacchi fisici. L’attaccante bianconero dovrà sottoporsi agli esami del caso e capire se ci sarà lesione o meno, in tal caso il suo rientro sarebbe nel 2022. La Juve deve cercare una soluzione per capire quale possa essere il problema. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. CONTINUA SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021): rischio lesione e possibile rientro nel 2022. E lainizia a farsi delleLantus si sta interrogando sulle condizioni di. Negli ultimi due anni lanon è riuscito ad avere continuità anche per colpa dei continui acciacchi fisici. L’attaccante bianconero dovrà sottoporsi agli esami del caso e capire se ci sarà lesione o meno, in tal caso il suo rientro sarebbe nel 2022. Ladeve cercare una soluzione per capire quale possa essere il problema. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. CONTINUA SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

