In Veneto 3.271 nuovi casi e 4 decessi in 24 ore. Frenano i ricoveri

(Di domenica 12 dicembre 2021) Continuano a essere superiori alle 3 mila unità igiornalieri registrati innell’ambito del monitoraggio della pandemia di Coronavirus. Oggi, 12 dicembre, secondo i dati riportati nel bollettino ufficiale della regione guidata da Luca Zaia, sono 3.271 idi positività registrati nella regione, portando così il numero degli attualmente positivi a quota 49.241 e facendo crescere il numero totale deiregistrati nella regione a 552.021 da inizio emergenza. Le province in cui sono stati riscontrati il maggior numero dinell’ultima giornata sono Treviso (+712), Padova (+693) e Vicenza (+667). Il numero totale deinella regione, a oggi, è pari a 12.055 morti, includendo i 4 ...

Sono 517 i positivi in più registrati a Verona e provincia rispetto al bollettino regionale di ieri mattina

Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione. Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 3.271 nuovi positivi (ieri 4.062), che portano il totale dei casi attualmente positivi a 49.241, ovvero 1.542 più di ieri. Quattro i decessi registrati.