Far Cry 6: regalatevi qualche gadget di Koyo per Natale! (Di domenica 12 dicembre 2021) Tramite comunicato stampa, Koyo e Ubisoft hanno annunciato la loro collaborazione nella creazione di gadget ed oggettistica a tema Far Cry 6: perché non vi fate un bel regalo in vista di Natale? Tornato a casa senza statuette dai The Game Awards 2021, Far Cry 6 è l’ultima iterazione del franchise di Ubisoft che ha canalizzato l’attenzione di pubblico e critica. Un titolo sicuramente non perfetto od innovativo come speravamo, ma che è comunque riuscito ad intrattenere, emozionare e divertire una grande fetta dei videogiocatori in questo stanco e privo di grosse novità “fine 2021”. Se vi è piaciuto il gioco e volete farvi (o fare) un regalino di Natale a tema, perché non buttarvi sull’oggettistica creata da Koyo? Tramite comunicato stampa, Ubisoft e l’azienda hanno infatti svelato una collaborazione che ha portato alla creazione dei ... Leggi su tuttotek (Di domenica 12 dicembre 2021) Tramite comunicato stampa,e Ubisoft hanno annunciato la loro collaborazione nella creazione died oggettistica a tema Far Cry 6: perché non vi fate un bel regalo in vista di Natale? Tornato a casa senza statuette dai The Game Awards 2021, Far Cry 6 è l’ultima iterazione del franchise di Ubisoft che ha canalizzato l’attenzione di pubblico e critica. Un titolo sicuramente non perfetto od innovativo come speravamo, ma che è comunque riuscito ad intrattenere, emozionare e divertire una grande fetta dei videogiocatori in questo stanco e privo di grosse novità “fine 2021”. Se vi è piaciuto il gioco e volete farvi (o fare) un regalino di Natale a tema, perché non buttarvi sull’oggettistica creata da? Tramite comunicato stampa, Ubisoft e l’azienda hanno infatti svelato una collaborazione che ha portato alla creazione dei ...

Advertising

tuttoteKit : Far Cry 6: regalatevi qualche gadget di #Koyo per Natale! #FarCry6 #Ubisoft #tuttotek - GamingToday4 : Far Cry 6 – Annunciata la data del DLC dedicato a Vaas! - Vitoiuvara : @Lor3nzoF @zave Si spara meglio sì, sull’IA ho più dubbi che sicuro è più pressante in Far Cry. E si incanta meno.… - JMCLuigi : Halo Infinite, in questo momento, è un giocone. La struttura un po' alla Far Cry non mi sta dispiacendo, in co-op s… - dollsjkill : forse per voi è difficile ammetterlo ma se non ci fossero stati i bts a far conoscere l'industria kpop al resto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Far Cry Starfield non parla italiano: il doppiaggio non sarà presente Starfield non è il primo caso particolare: solo nel passato recente c'è stato il caso di Far Cry 6 , non doppiato né in italiano né, curiosamente, in spagnolo europeo, mentre Dying Light 2 Stay Human ...

Halo è tornato, finalmente ...e le attività collaterali si riducono giusto a qualche scontro con dei mini boss manco troppo impegnativi e alla conquista delle solite basi militari che funzionano come gli accampamenti di Far Cry o ...

Far Cry 6: regalatevi qualche gadget di Koyo per Natale! tuttoteK Far Cry 6: regalatevi qualche gadget di Koyo per Natale! Tramite comunicato stampa, Koyo e Ubisoft hanno annunciato la loro collaborazione nella creazione di gadget ed oggettistica a tema Far Cry 6.

Starfield: niente doppiaggio in italiano per l’RPG di Bethesda? Ricordiamo infatti che anche Far Cry 6 è privo del doppiaggio italiano, così come Dying Light 2 e molti altri titoli. Inoltre, nel trailer è presente anche un easter egg che potrebbe aver anticipato l ...

Starfield non è il primo caso particolare: solo nel passato recente c'è stato il caso di6 , non doppiato né in italiano né, curiosamente, in spagnolo europeo, mentre Dying Light 2 Stay Human ......e le attività collaterali si riducono giusto a qualche scontro con dei mini boss manco troppo impegnativi e alla conquista delle solite basi militari che funzionano come gli accampamenti dio ...Tramite comunicato stampa, Koyo e Ubisoft hanno annunciato la loro collaborazione nella creazione di gadget ed oggettistica a tema Far Cry 6.Ricordiamo infatti che anche Far Cry 6 è privo del doppiaggio italiano, così come Dying Light 2 e molti altri titoli. Inoltre, nel trailer è presente anche un easter egg che potrebbe aver anticipato l ...