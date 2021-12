F1 | Verstappen campione del mondo | incredibile sorpasso ad Hamilton all' ultimo giro È il suo primo titolo

(Di domenica 12 dicembre 2021) Maxsu Red Bull ha vinto il GP di Abu Dhabi e il suomondiale di Formula 1. Secondo è giunto Lewis. «È, ho lottato per tutta la...

... la Mercedes del sette voltedel mondo abbassa il ritmo. E' la stessa situazione che si era verificata a parti invertite nel Gran premio di Spagna vinto da Hamilton.piazza l'...7 Maxdel Mondo di Formula 1! L'olandese della Red Bull vince l'ultimo GP ad Abu Dhabi davanti al rivale Lewis Hamilton su Mercedes, superato all'ultima curva in un finale pazzesco, e ...15.36 F.1, Max Verstappen campione del mondo Max Verstappen vince all'ultimo giro il Gp di Abu Dhabi davanti a Lewis Hamil- ton e si laurea campione del mondo. Pessima partenza di Verstappen dalla ...E' un Mondiale di Formula 1 che non dimenticheremo mai, perché si è deciso all'ultimo giro, con Max Verstappen che si è laureato campione del mondo per la prima volta nella sua carriera. Il finale è s ...