“E’ un posto speciale”: Sinner, rivelazione inaspettata sul club di Serie A (Di domenica 12 dicembre 2021) Il tennista Jannick Sinner, grande tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV. Jannick Sinner è uno dei migliori giovani talenti del tennis italiano e mondiale. Ed è anche un grandissimo tifoso del Milan. Intervistato dai colleghi di Milan TV dopo la sua visita a Milanello, Sinner ha parlato della sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 12 dicembre 2021) Il tennista Jannick, grande tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV. Jannickè uno dei migliori giovani talenti del tennis italiano e mondiale. Ed è anche un grandissimo tifoso del Milan. Intervistato dai colleghi di Milan TV dopo la sua visita a Milanello,ha parlato della sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

_itsmeblu : @_hellotetectif Secondo giusto perchè non posso mettere dopo il primo il settimo posto ma ci siamo capiti AHAHA De… - AndreaGiuricin : #RajaAmpat é per me speciale. Forse uno dei più belli al mondo. In questa foto che ho scattato dopo una breve scala… - PazzoPerDomani : RT @casamacombo: R.I.P. regina delle tenebre. Questo libro ha per me un posto speciale nella sua produzione. Di fatto fa 'storia orale'. U… - casamacombo : R.I.P. regina delle tenebre. Questo libro ha per me un posto speciale nella sua produzione. Di fatto fa 'storia or… - heyitsgiiorgia : quanto mi sei mancato, hai un posto speciale nel mio cuore ?? #Amici21 -