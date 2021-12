Dolce Bi-gusto speciale Natale! Velocissimo e buonissimo (Di domenica 12 dicembre 2021) Il cioccolato è un vero principe delle nostre tavole! La ricetta di oggi vi spiega come realizzare una torta ricoperta di questa bontà, amatissima da tante persone. Un cuore morbido e delicato con un contorno al cioccolato che delizierà i vostri palati, facendovi assaporare una vera squisitezza di pasticceria. Vediamo di seguito quali sono gli ingredienti che vi servono e il procedimento da seguire per preparare questo fantastico Dolce. Ingredienti 200 g di biscotti con gocce di cioccolato 150 g di panna calda 700 ml di latte 50 g di zucchero 40 g di amido di mais Sciogliere 120 g di cioccolato 10 g di lievito per dolci 1 uovo 250 ml di latte Procedimento Prendete i biscotti al cioccolato e spezzettateli dentro un mixer e frullateli fino a ridurli in polvere. Versate il tutto poi in una terrina abbastanza capiente. Aggiungete il lievito per dolci. Mescolate le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 12 dicembre 2021) Il cioccolato è un vero principe delle nostre tavole! La ricetta di oggi vi spiega come realizzare una torta ricoperta di questa bontà, amatissima da tante persone. Un cuore morbido e delicato con un contorno al cioccolato che delizierà i vostri palati, facendovi assaporare una vera squisitezza di pasticceria. Vediamo di seguito quali sono gli ingredienti che vi servono e il procedimento da seguire per preparare questo fantastico. Ingredienti 200 g di biscotti con gocce di cioccolato 150 g di panna calda 700 ml di latte 50 g di zucchero 40 g di amido di mais Sciogliere 120 g di cioccolato 10 g di lievito per dolci 1 uovo 250 ml di latte Procedimento Prendete i biscotti al cioccolato e spezzettateli dentro un mixer e frullateli fino a ridurli in polvere. Versate il tutto poi in una terrina abbastanza capiente. Aggiungete il lievito per dolci. Mescolate le ...

