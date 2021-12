Covid Germania, proteste no vax in varie città: 16 poliziotti feriti (Di domenica 12 dicembre 2021) Scontri fra polizia e manifestanti no vax si sono verificati nel weekend in diverse località della Germania, con un bilancio di 16 agenti feriti. L’episodio più grave, ha reso noto oggi la polizia, è avvenuto a Greiz con il ferimento di 14 poliziotti. In questa cittadina della Turingia, un migliaio di manifestanti si erano riuniti ieri nel centro della città e hanno tentato di travolgere il cordone delle forze dell’ordine. Un video postato su Twitter mostra diversi scontri corpo a corpo con gli agenti. La polizia è intervenuta con spray al pepe. Sono stati identificati 207 manifestanti ed emessi 108 ordini di abbandonare l’area, a cui si aggiungono 44 procedure per reati penali e 47 per infrazioni. A Hamm, in Nord Reno Westfalia, gli agenti hanno disperso oggi una manifestazione illegale con 550 membri del movimento ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) Scontri fra polizia e manifestanti no vax si sono verificati nel weekend in diverse località della, con un bilancio di 16 agenti. L’episodio più grave, ha reso noto oggi la polizia, è avvenuto a Greiz con il ferimento di 14. In questa cittadina della Turingia, un migliaio di manifestanti si erano riuniti ieri nel centro dellae hanno tentato di travolgere il cordone delle forze dell’ordine. Un video postato su Twitter mostra diversi scontri corpo a corpo con gli agenti. La polizia è intervenuta con spray al pepe. Sono stati identificati 207 manifestanti ed emessi 108 ordini di abbandonare l’area, a cui si aggiungono 44 procedure per reati penali e 47 per infrazioni. A Hamm, in Nord Reno Westfalia, gli agenti hanno disperso oggi una manifestazione illegale con 550 membri del movimento ...

