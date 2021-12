Calciomercato Napoli | svelato il futuro di Nandez | l’annuncio di Capozucca

Advertising

SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Napoli, #Spalletti: 'Elmas? Con le squalifiche ho dato. Milan grande opportunità, su Zielinski e Insigne...' - calciomercatoit : ??? #NapoliEmpoli - Parla #Spalletti: 'Ci vorrebbe l’episodio a favore. Su #Elmas e #Zielinski…” - bizcommunityit : La carambola di Cutrone fa godere l'Empoli: clamoroso 0-1 a Napoli, ora Spalletti è 4° - max69na : Solo per capire,ma di mercato se ne parla o no?? #Napoli #Calciomercato - calciomercato_m : PRESS CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Mercato? Se ne occupa ADL' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

CalcioNapoli24

1 Dopo aver sbancato il Diego Armando Maradona, l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato la vittoria contro ila Dazn: 'Venire qui e cercare di non vincere sembrerebbe che facciamo spendere i soldi per nulla alla società. Credo che sia doveroso giocare per i tre punti, è un obbligo . Il gol di Cutrone? ...Cosa rappresenta Milan -? 'Una grande opportunità. Intanto per rimettere a posto questa sconfitta e poi perché abbiamo una settimana intera'. Zielinski come sta? 'Non abbiamo un quadro ...Due mondi, uno contro l'altro. Rivalità e competizione con l'Italia... Spalletti la prepara male, il Napoli la gioca peggio: che delusione, e ora c'è il Milan. Empoli sorpresa del campionato del 12/12 ...La partita Inter - Cagliari del 12 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 17° giornata del campionato di Serie ...