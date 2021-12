Calcio: New York City campione MLS per la prima volta, Portland KO ai rigori (Di domenica 12 dicembre 2021) Il New York City FC si è aggiudicato per la prima volta la Major League Soccer statunitense. Ai rigori, dopo l’1-1 dei 120?, New York ha sconfitto i Portland Timbers grazie agli errori decisivi dal dischetto di Mora (autore del pareggio in pieno recupero) e Valeri. Al Providence Park di Portland brutto episodio al momento del gol ospite, firmato da Castellanos al 41?. Jesus Medina è stato colpito da una lattina di birra lanciata dagli spalti. Il match è ripreso regolarmente e anche Medina è tornato in campo. Portland ha condannato il gesto e spiegato via Twitter che “il tifoso che ha lanciato l’oggetto è stato cacciato dallo stadio e bandito a vita dal Providence Park. Tolleranza zero per comportamenti di questo tipo”. ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Il NewFC si è aggiudicato per lala Major League Soccer statunitense. Ai, dopo l’1-1 dei 120?, Newha sconfitto iTimbers grazie agli errori decisivi dal dischetto di Mora (autore del pareggio in pieno recupero) e Valeri. Al Providence Park dibrutto episodio al momento del gol ospite, firmato da Castellanos al 41?. Jesus Medina è stato colpito da una lattina di birra lanciata dagli spalti. Il match è ripreso regolarmente e anche Medina è tornato in campo.ha condannato il gesto e spiegato via Twitter che “il tifoso che ha lanciato l’oggetto è stato cacciato dallo stadio e bandito a vita dal Providence Park. Tolleranza zero per comportamenti di questo tipo”. ...

