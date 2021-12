Ballando con le Stelle, nona puntata: Bianca Gascoigne viene ripescata e ’soffia’ la finale ad Alvise Rigo (e Mietta). Morgan riabbraccia dopo due anni la figlia Lara (Di domenica 12 dicembre 2021) Arisa e Vito Coppola - Ballando 16 Sesto spareggio e compleanno sfortunato per Alvise Rigo. Nel corso della seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2021, condotta come sempre da Milly Carlucci, l’uomo – in coppia con Tove Villfor - ha perso infatti lo scontro finale contro Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, che hanno potuto così rientrare in gara, direttamente in finale, in seguito al ripescaggio. Un duello che hanno affrontato anche Mietta e Maykel Fonts, anche loro fino all’ultimo in bilico per l’accesso all’ultima puntata. Ballando con le Stelle 2021, nona puntata: prova speciale con classifica tecnica ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 12 dicembre 2021) Arisa e Vito Coppola -16 Sesto spareggio e compleanno sfortunato per. Nel corso della seconda semidicon le2021, condotta come sempre da Milly Carlucci, l’uomo – in coppia con Tove Villfor - ha perso infatti lo scontrocontroe Simone Di Pasquale, che hanno potuto così rientrare in gara, direttamente in, in seguito al ripescaggio. Un duello che hanno affrontato anchee Maykel Fonts, anche loro fino all’ultimo in bilico per l’accesso all’ultimacon le2021,: prova speciale con classifica tecnica ...

