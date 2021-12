Ascolti TV | Sabato 11 dicembre 2021. Carlucci asfalta Baglioni: Ballando 24.6%-4.1 mln (Tutti in Pista 20.7%-4.6 mln), Uà 13.4%-2.2 mln (Di domenica 12 dicembre 2021) Claudio Baglioni Nella serata di ieri, Sabato 11 dicembre 2021, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.37 alle 25.05, ha conquistato 4.097.000 spettatori pari al 24.6% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista, in onda dalle 20.43 alle 21.33, ha segnato il 20.7% con 4.629.000 spettatori). Su Canale 5 Uà – Uomo di Varie Età, in onda dalle 21.40 alle 25.03, ha raccolto davanti al video 2.230.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.058.000 spettatori (4.7%) e Clarice da 464.000 (2.4%). Su Italia 1 Il Grinch hanno intrattenuto 1.257.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 959.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Agente 007 – Bersaglio Mobile totalizza un a.m. di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 12 dicembre 2021) ClaudioNella serata di ieri,11, su Rai1con le Stelle, in onda dalle 21.37 alle 25.05, ha conquistato 4.097.000 spettatori pari al 24.6% di share (il segmento inizialein, in onda dalle 20.43 alle 21.33, ha segnato il 20.7% con 4.629.000 spettatori). Su Canale 5 Uà – Uomo di Varie Età, in onda dalle 21.40 alle 25.03, ha raccolto davanti al video 2.230.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.058.000 spettatori (4.7%) e Clarice da 464.000 (2.4%). Su Italia 1 Il Grinch hanno intrattenuto 1.257.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 959.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Agente 007 – Bersaglio Mobile totalizza un a.m. di ...

