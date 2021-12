Wolfsburg vs Stoccarda: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Wolfsburg cercherà di porre fine a un periodo di forma scadente tornando a vincere in Bundesliga quando oggi sabato 11 dicembre ospiterà lo Stoccarda alla Volkswagen Arena. I padroni di casa sono senza vittorie da cinque partite in tutte le competizioni, mentre gli ospiti restano al di sopra delle posizioni retrocesse nonostante abbiano raccolto quattro punti nelle ultime due uscite. Il calcio di inizio di Wolfsburg vs Stoccarda è previsto alle 18:30 Prepartita Wolfsburg vs Stoccarda: a che punto sono le due squadre? Wolfsburg L’allenatore del Wolfsburg Florian Kohfeldt purtroppo si trova su un percorso simile al suo predecessore mentre le cose stanno andando verso la 15° giornata di Bundesliga questo fine settimana. Il tecnico tedesco ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilcercherà di porre fine a un periodo di forma scadente tornando a vincere in Bundesliga quando oggi sabato 11 dicembre ospiterà loalla Volkswagen Arena. I padroni di casa sono senza vittorie da cinque partite in tutte le competizioni, mentre gli ospiti restano al di sopra delle posizioni retrocesse nonostante abbiano raccolto quattro punti nelle ultime due uscite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?L’allenatore delFlorian Kohfeldt purtroppo si trova su un percorso simile al suo predecessore mentre le cose stanno andando verso la 15° giornata di Bundesliga questo fine settimana. Il tecnico tedesco ha ...

Advertising

zazoomblog : Wolfsburg-Stoccarda (sabato 11 dicembre ore 18:30): formazioni quote pronostici - #Wolfsburg-Stoccarda #(sabato - infobetting : Wolfsburg-Stoccarda (sabato 11 dicembre, ore 18:30): formazioni, quote, - i2insider : Occhio al talento?? Leonidas Stergiou????(2002) Difensore brevilineo in forza al San Gallo (lega svizzera), diversi… - sportli26181512 : Wolfsburg: torna un attaccante: A giugno tornerà al Wolfsburg l'attaccante egiziano classe 1999 ?Omar Marmoush, att… - siami70 : RT @OlindoGatti: Wolfsburg - Stoccarda Infartuato squadra casa 3,70 Alaves - Getafe Over infartuati 5,50 Sporting - Boavista Tifoso ospit… -