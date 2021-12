Vecchi merletti? 26+1 Idee super per poterli riciclare Da non perdere!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 11 dicembre 2021) Comedeinel modo migliore: vi suggeriamo 30che vi faranno davvero impazzire. Belle, semplici e di grande effetto. 1 Per la tavola Tutti noi possiamo avere deicontenitori per la tavola, magari rovinati dal tempo. L’idea è di rivestirli con iper renderli di nuovo perfetti o di realizzarli direttamente con il tessuto. Fonte 2 Un contenitore colorato Sempre sulla scia dei meravigliosi contenitori da tavola, che possiamo riutilizzare per ogni occasione, ecco che possiamo persino dipingerli con sfumature meravigliose. Fonte 3 Mini contenitori In questo caso, possiamo decisamente sbizzarrirci e realizzare dei contenitori unici, piccoli e belli da vedere. Ovviamente, si riveleranno anche utili. Fonte 4 Per le ...