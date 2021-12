Ultime Notizie Roma del 11-12-2021 ore 19:10 (Di sabato 11 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura seconda dei punti integrali dell’istituto superiore di sanità il rischio di morte per un novacs Eh sì dici virgola sia volte maggiore rispetto ad un soggetto vaccinato con terrazzo Busto il rischio di morte invece di 11,1 volte maggiore di un vaccinato da meno di 5 mesi di 6,9 volte superiore a quello di un vaccinato da più di 5 mesi quanto è il vaccino dopo 5 mesi dal completamento del ciclo efficace nel prevenire la malattia che nella forma sintomatica che asintomatica scende dal 74% al 39% si legge nel Report ma rimane elevata efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia Severa in quanto le cene vaccinati con ciclo completo da meno di 5 mesi è pari al 93% rispetto ai non vaccinati mentre risulta pari al 84% nei vaccinati con ciclo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura seconda dei punti integrali dell’istituto superiore di sanità il rischio di morte per un novacs Eh sì dici virgola sia volte maggiore rispetto ad un soggetto vaccinato con terrazzo Busto il rischio di morte invece di 11,1 volte maggiore di un vaccinato da meno di 5 mesi di 6,9 volte superiore a quello di un vaccinato da più di 5 mesi quanto è il vaccino dopo 5 mesi dal completamento del ciclo efficace nel prevenire la malattia che nella forma sintomatica che asintomatica scende dal 74% al 39% si legge nel Report ma rimane elevata efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia Severa in quanto le cene vaccinati con ciclo completo da meno di 5 mesi è pari al 93% rispetto ai non vaccinati mentre risulta pari al 84% nei vaccinati con ciclo ...

