Traffico Roma del 11-12-2021 ore 17:30 (Di sabato 11 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione forti disagi in via Nomentana dove per un incidente il Traffico è rallentato nei due sensi di marcia tra il raccordo e via Poggio Fiorito La polizia locale segnala un altro incidente su Viale Palmiro Togliatti in prossimità di Viale Sacco e Vanzetti sono possibili rallentamenti particolarmente intenso il Traffico su via Laurentina con code nelle due carreggiate tra Iraq e viale Ignazio Silone maggiori spostamenti anche in centro specie sul lungotevere a partire dall' Isola Tiberina a verso Piazza del Popolo si sta in fila poi in Viale del Muro Torto procedendo verso piazzale Flaminio ripristinato sull'intera tratta il percorso della linea tram 8 in precedenza interrotto alla stazione Trastevere per un guasto tecnico chiudiamo con un'anticipazione domani in programma dalle 10 alle 12 un ...

