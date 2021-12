Serie A: Fiorentina - Salernitana 4 - 0 (Di sabato 11 dicembre 2021) Terza vittoria consecutiva per la Fiorentina che in uno degli anticipi della 17/a giornata strapazza la Salernitana rifilandole un 4 - 0 senza appello. Apre le marcature alla mezzora Bonaventura, ma è ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Terza vittoria consecutiva per lache in uno degli anticipi della 17/a giornata strapazza larifilandole un 4 - 0 senza appello. Apre le marcature alla mezzora Bonaventura, ma è ...

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Salernitana ?? Serie A ? 15:00 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by #SYNLABItalia Guarda la… - SkySport : FIORENTINA-SALERNITANA 4-0 Risultato finale ? ? #Bonaventura (31') ? #Vlahovic (51') ? #Vlahovic (84’) ? #Maleh (90… - peterkama : Due reti entro il 31 dicembre e superiamo anche CR7, dai dusan ?????????? - AgReds : RT @MatteoDovellini: Ancora una volta ha segnato #Vlahovic: - 32 gol in 41 gare nel 2021 (record storia della Fiorentina). - 46 gol in… - tuttoatalanta : Serie A, la classifica aggiornata: il poker della Fiorentina vale il quinto posto in solitaria… -