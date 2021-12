Salerno, "Mia madre è morta perché l'ambulanza è arrivata in ritardo per colpa della strada allagata" (Di sabato 11 dicembre 2021) commenta Donna di 88 anni avverte un malore in casa ma i soccorritori non riescono a raggiungere l'abitazione in quanto la strada è completamente allagata. Così l'anziana muore. La vicenda si è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 dicembre 2021) commenta Donna di 88 anni avverte un malore in casa ma i soccorritori non riescono a raggiungere l'abitazione in quanto laè completamente. Così l'anziana muore. La vicenda si è ...

Advertising

Franz_la_rude : RT @picchiasebino05: Per il 10 dicembre apro la casella di #chilhavvento il comandante Marcos...lo 007 di Scampia il Tom Clancy di Salerno… - MediasetTgcom24 : Salerno, 'Mia madre è morta perché l'ambulanza è arrivata in ritardo per colpa della strada allagata' #salerno… - rkive_rubini : RT @VANTELEGEND: finché rimane una fantasia mia e un qualcosa che da parte di annalisa da salerno non arreca alcun danno va bene, ma quando… - jk_ismytime : RT @VANTELEGEND: finché rimane una fantasia mia e un qualcosa che da parte di annalisa da salerno non arreca alcun danno va bene, ma quando… - titty_napoli : @Gugliel70543082 siamo in tre citta diverse..lui a caserta...io a napoli mamma dopo salerno...io sto spesso da mia… -