Roma, violenta rissa tra stranieri ubriachi a Termini: l’intervento dei Carabinieri evita il peggio (Di sabato 11 dicembre 2021) Un’altra rissa a Termini. Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato a piede libero tre cittadini somali, un 21enne e due 26enni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rissa. Transitando in via Marsala, i militari hanno notato i tre, in evidente stato di ebbrezza alcolica, mentre si aggredivano violentemente con calci e pugni nel corso di una lite scaturita per futili motivi. Solo uno dei fermati ha riportato lievi escoriazioni medicate sul posto dal personale del 118. Leggi anche: Roma Termini, guardia giurata picchia un passeggero dopo lite: “Botte alle spalle” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021) Un’altra. Nella notte, idel NucleoScalohanno denunciato a piede libero tre cittadini somali, un 21enne e due 26enni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di. Transitando in via Marsala, i militari hanno notato i tre, in evidente stato di ebbrezza alcolica, mentre si aggredivano violentemente con calci e pugni nel corso di una lite scaturita per futili motivi. Solo uno dei fermati ha riportato lievi escoriazioni medicate sul posto dal personale del 118. Leggi anche:, guardia giurata picchia un passeggero dopo lite: “Botte alle spalle” su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, violenta rissa tra stranieri ubriachi a Termini: l’intervento dei Carabinieri evita il peggio - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: #civitavecchia, segrega la compagna e la violenta per 3 giorni: arrestato trentanovenne - EmergenzaH24 : RT @InFoDifesa: Nigeriano nudo nella #Fontana. Conestà: 'Nessuna #Polizia violenta. Colleghi sono stati professionali'. - - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #civitavecchia, segrega la compagna e la violenta per 3 giorni: arrestato trentanovenne - leggoit : #Civitavecchia, segrega la compagna e la violenta per 3 giorni: arrestato trentanovenne -