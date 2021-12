Roberto Straccia, a 10 anni dalla morte amici in piazza per la verità (Di sabato 11 dicembre 2021) Roberto Straccia, parenti e amici ancora in mobilitazione: il prossimo mese nuova udienza a seguito di un’intercettazione Il 14 dicembre sarà il decimo anniversario della scomparsa del giovane, ritrovato senza vita dopo quasi un mese. Un caso di cronaca che parenti e amici tengono vivo nel ricordo non solo di una persona amata ma per la battaglia che stanno portando avanti nella ricerca della verità. Roberto Straccia (foto Facebook)Per l’occasione chi continua a gridare giustizia martedì 14 alle 18.00 si ritroverà sul Ponte del Mare a Pescara per ribadire ancora una volta che c’è tanto da scoprire du quella triste vicenda. Roberto scomparve dalla città abruzzese il 14 dicembre del 2011 e il corpo fu ... Leggi su ck12 (Di sabato 11 dicembre 2021), parenti eancora in mobilitazione: il prossimo mese nuova udienza a seguito di un’intercettazione Il 14 dicembre sarà il decimoversario della scomparsa del giovane, ritrovato senza vita dopo quasi un mese. Un caso di cronaca che parenti etengono vivo nel ricordo non solo di una persona amata ma per la battaglia che stanno portando avanti nella ricerca della(foto Facebook)Per l’occasione chi continua a gridare giustizia martedì 14 alle 18.00 si ritroverà sul Ponte del Mare a Pescara per ribadire ancora una volta che c’è tanto da scoprire du quella triste vicenda.scomparvecittà abruzzese il 14 dicembre del 2011 e il corpo fu ...

Advertising

CarlottaDiMarco : @eugeniogaltieri Ricordo il caso Roberto Straccia (povero ragazzo), che si è consumato a Pescara, nel quale intervi… - FrancescoBlotto : Morte #RobertoStraccia, le intercettazioni che riaprono il caso: “Non è suicidio” - RobertaBruzzone : RT @chilhavistorai3: “Il corpo di Roberto Straccia non arrivò via mare in Puglia, non poteva essere in quelle condizioni dopo 24 giorni in… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Il corpo di Roberto Straccia non arrivò via mare in Puglia, non poteva essere in quelle condizioni dopo 24 giorni in… - luci560 : RT @chilhavistorai3: “Il corpo di Roberto Straccia non arrivò via mare in Puglia, non poteva essere in quelle condizioni dopo 24 giorni in… -