(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– ‘, il‘ è il titolo del nuovodi don Mimmo, arcivescovo di. “Ecco, chiamato dal Signore a servire questa terra – sottolinea l’autore – desidero mettermi a serviziosua luce, lasciandola crescere fino ad arginare ogni buio. E per fare questo credo che il mio, quello che ricevo dal Signore e desidero condividere con tutta la città, credenti e non, debba essere quello“. Edito dalle Paoline, il volume è in questi giorni nelle librerie. Raccoglie, interventi eche aprono uno scorcio, sottolinea una ...

Advertising

anteprima24 : ** '#Napoli, il colore della speranza': interviste, omelie e preghiere nel libro di mons. Battaglia **… - ArteStoria : RT @Italia: #Napoli, adagiata sul golfo che porta il suo nome, è la città del colore e del calore, dei sapori e dei profumi. Ti sorprenderà… - Pierre82009441 : RT @Italia: #Napoli, adagiata sul golfo che porta il suo nome, è la città del colore e del calore, dei sapori e dei profumi. Ti sorprenderà… - jmlpyt : RT @Italia: #Napoli, adagiata sul golfo che porta il suo nome, è la città del colore e del calore, dei sapori e dei profumi. Ti sorprenderà… - NomeLungoPerTw : Biancazzurro è il colore del mio cuore sono nato per sostenere te contro leggi diffide e repressione il mio posto è… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli colore

Agenzia ANSA

... l'abbandono scolastico messi a confronto con ilscudettato e ricco che a pochi passi, nello stadio San Paolo ubriacava le folle. Andrea non era tifoso, non sapeva neppure di cheavesse ...E' il risultato del temporale fortissimo che si è abbattuto nella zona occidentale die che ...l'avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di...Permane in Campania un rischio idraulico e idrogeologico di livello giallo, anche se l'intensità dei temporali andrà via via riducendosi. La vigente allerta meteo ...'Napoli, il colore della speranza' è il titolo del nuovo libro di don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli. (ANSA) ...