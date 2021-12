Incendio in una palazzina, Monica muore a 55 anni. Feriti, vigili del fuoco sul posto (Di sabato 11 dicembre 2021) Un Incendio è divampato in un sottotetto ad Alessandria nella mattinata di sabato 11 dicembre. A dare l’allarme è stata una giovane allieva della scuola di musica Tambuvoice, al secondo piano del palazzo di via Arnaldo da Brescia da dove sarebbero partite le fiamme. Una persona ha perso la vita, un’altra è rimasta ustionata per aver cercato di salvare la vittima entrando nei locali in fiamme. Una densa nube di fumo si è alzata dal palazzo ed è stata notata anche a distanza da diversi cittadini. L’allarme è stato dato immediatamente e sono intervenuto il personale del 118, i vigili del fuoco, la Polizia, i Carabinieri e la Croce Verde di Felizzano. A perdere la vita una donna di 55 anni, Monica Prendin, violinista, maestra di musica e presidente della Tamburvoice music studio & school, La donna, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Unè divampato in un sottotetto ad Alessandria nella mattinata di sabato 11 dicembre. A dare l’allarme è stata una giovane allieva della scuola di musica Tambuvoice, al secondo piano del palazzo di via Arnaldo da Brescia da dove sarebbero partite le fiamme. Una persona ha perso la vita, un’altra è rimasta ustionata per aver cercato di salvare la vittima entrando nei locali in fiamme. Una densa nube di fumo si è alzata dal palazzo ed è stata notata anche a distanza da diversi cittadini. L’allarme è stato dato immediatamente e sono intervenuto il personale del 118, idel, la Polizia, i Carabinieri e la Croce Verde di Felizzano. A perdere la vita una donna di 55Prendin, violinista, maestra di musica e presidente della Tamburvoice music studio & school, La donna, ...

