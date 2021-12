Haaland | assist fenomenale Ma il Dortumd pareggia col Bochum

Advertising

DortmundItalia : Haaland servito in posizione decentrata invece di concludere si ferma e di destro serve un grande assist per il tir… - andreafabris96 : RT @arlottoak: Assist alla De Bruyne di Toloi e gol alla Haaland di Demiral… assegnate lo scudetto a sti dopati e fatela finita prima che B… - _Cubciu_ : RT @arlottoak: Assist alla De Bruyne di Toloi e gol alla Haaland di Demiral… assegnate lo scudetto a sti dopati e fatela finita prima che B… - SickKun19 : RT @arlottoak: Assist alla De Bruyne di Toloi e gol alla Haaland di Demiral… assegnate lo scudetto a sti dopati e fatela finita prima che B… - Fabbro_21 : RT @arlottoak: Assist alla De Bruyne di Toloi e gol alla Haaland di Demiral… assegnate lo scudetto a sti dopati e fatela finita prima che B… -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland assist

Sky Sport

Nella gara 15ª giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund pareggia per 1 - 1 a Bochum. In gol Polter (su rigore) e Brandt. Guarda gli highlights del matchè tornato di recente dall'infortunio e ha segnato quattro gol in tre partite, in questa stagione in totale 17 gol e 4in 13 partite. Il suo contratto con il club giallonero scade nell'...In een uitgebreid interview met Sport1 liet Raiola zich uit over Haaland en Manchester City. "Hij kan en zal de volgende stap maken. Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona en Manchester City: dat z ...Borussia Dortmund is persoonlijk akkoord met Karim Adeyemi, zo weet BILD. De negentienjarige spits moet komende zomer, wanneer Erling Braut Haaland zeer waarschijnlijk vertrekt, voor een clubrecordbed ...