Fiorentina, Callejon: «Bravi a semplificare la partita. Vlahovic tremendo» (Di sabato 11 dicembre 2021) L'esterno della Fiorentina Callejon ha commentato la vittoria contro la Salernitana José Maria Callejon, esterno d'attacco della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 4-0 contro la Salernitana. partita – «Siamo stati Bravi a far diventare facile la partita. Poteva essere una gara molto difficile, l'abbiamo gestita e giocata molto bene. Il mister ci ha dato le sue idee di gioco e noi stiamo lavorando bene. Tutti stanno dando il loro contributo». Vlahovic – «Dusan è forte. Deve ancora avere fame e allenarsi ancora. Sta facendo molto bene, avrà un futuro tremendo davanti a lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

